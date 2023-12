Meghan Markle retoma su carrera como actriz

Como detalle curioso, Hannah asegura ante la cámara que todos los empleados de Clevr son grandes admiradores de Britney Spears y escuchan su música mientras trabajan.

Meghan es una gran amante de la marca, que comenzó como un bar pop-up de café adaptogénico en 2016, y también se ha convertido en una de las inversoras privadas. Eso explica que haya querido ayudar utilizando su propia fama, que sabía que conseguiría que el anuncio se vuelva viral.

Desde que abandonó su rol institucional en la monarquía británica no ha parado de rumorearse que Meghan está considerando regresar a la actuación, y posiblemente reactivar el blog de estilo de vida llamado The Tig que escribía hasta que se comprometió con Harry. De momento no ha hecho ni lo uno ni lo otro.