Exhiben al asistente del príncipe Carlos por caso de corrupción

Ciudad de México.

Michael Fawcett, uno de los confidentes más cercanos de Carlos de Inglaterra, renunció a su puesto como director ejecutivo de la Prince's Foundation, organización caritativa fundada por el Príncipe.

Fawcett fue señalado recientemente por corrupción en artículos de los periódicos The Sunday Times y The Mail on Sunday.

Ambos medios publicaron acusaciones de que él había intervenido para dar honores especiales al empresario Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz debido a sus contribuciones a la fundación.

Además, Fawcett presuntamente le había ofrecido la ciudadanía británica al magnate saudí.

Un comunicado de Clarence House, residencia oficial de Carlos, negó que el Príncipe hubiera estado vinculado con las supuestas acciones de Fawcett.

"El Príncipe de Gales no tiene conocimiento sobre la presunta oferta de dar honores o ciudadanía británica a cambio de una donación a sus caridades, y apoya por completo la investigación que realiza la fundación", dice el texto.

Fawcett comenzó a trabajar con la familia real en 1981, primero al servicio de la Reina Isabel en un puesto menor, y con el tiempo fue adquiriendo puestos cada vez de mayor importancia, hasta que se convirtió en asistente del Príncipe de Gales.

De hecho, medios como The Guardian y El Mundo atribuyen a Carlos la expresión: "Puedo arreglármelas sin casi nadie, excepto Michael".

El director de la Prince's Foundation había causado polémica en ocasiones anteriores.

En 2001, Elizabeth Burgess, una ex secretaria de Carlos, acusó a Fawcett de abuso laboral, incluyendo al referirse a ella con un término racista.

Por si fuera poco, el ex asistente del Príncipe fue objeto de una investigación en 2003 por presuntamente vender regalos no deseados de la familia real, aunque finalmente, la pesquisa halló que no había realizado ninguna acción incorrecta.