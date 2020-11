Carlos le dijo a Diana que no la amaba una noche antes de su boda

REINO UNIDO.

Casi 25 años después de aquel enlace, que se retransmitió al mundo entero, la boda de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales sigue dando que hablar. Ahora, gracias a las declaraciones de una amiga y confesora de Lady Di, que ha asegurado que ella supo desde antes de casarse, que no era amada por Carlos.



Eso es lo que asegura Penny Thornton, una astróloga a la que acudía Diana y que aparece en el nuevo documental de ITVThe Diana Interview: Revenge of a Princess, que se transmitirá el jueves en el Reino Unido, según adelanta People.



"Una de las cosas más impactantes que me dijo Diana fue que la noche antes de la boda, Charles le dijo que no la amaba", dijo Thornton. "Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana".



La astróloga asegura que "ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento, pensó en no asistir a la boda", aunque como es obvio finalmente sí lo hizo.



El matrimonio de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales se disolvió en 1992, creando una gran conmoción por aquel entonces, en lo que suponía un escándalo para la monarquía y la época. Más tarde, la propia Diana revelaría que tanto ella como Carlos habían mantenido romances extramatrimoniales.