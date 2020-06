Kitty Spencer, siguiendo el legado de su tía Diana

ESTADOS UNIDOS.

Kitty Spencer ha llamado atención de los medios de comunicación desde su aparición pública en 2018, durante la boda de su primo el príncipe Harry con Meghan Markle .



Recientemente, la modelo compartió en su perfil de Instagram una serie de fotografías donde promociona la lujosa marca de joyería Bvlgari, de la cual es embajadora por una buena causa.

"Save the Children lucha incansablemente para mantener a los niños seguros, especialmente en este momento crítico. Con cada compra de la colección de joyas Bvlgari Save the Children hace una donación directa y actualmente está apoyando al fondo de emergencia COVID-19", se lee en el mensaje.

Lady Kitty Eleanor Spencer tiene 29 años, es hija de Charles Spencer IX conde de Spencer y de Victoria Lockwood. Su padre era hermano de Diana de Gales, por lo cual los príncipes William y Harry son sus primos.



Aunque nació en Londres, a mitad de la década de los 90 se mudó junto a su familia a Sudáfrica, donde pasó toda su niñez: "Estoy encantada de haber tenido una infancia allí. La gente hace vida en la calle, es todo más relajado y hay mucha naturaleza", dijo en entrevista con el diario El País.



Estudió psicología, pero también se ha interesado por la historia del arte y la literatura inglesa. Tiene una maestría en gestión de marcas de Lujo en Londres, detalló el medio español.

Es modelo profesional y ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo como Nueva York, Milán, Moscú y Dubái, entre otras. También ha sido portada de reconocidas publicaciones de moda. Kitty es embajadora de causas altruistas y ha aprovechado su rol como figura pública para apoyarlas.

"Tener seguidores es genial, pero lo más importante son los proyectos en los que trabajamos", expresó cuando la prensa la cuestionó sobre su faceta como influencer, incluso, los medios consideran que heredó de su fallecida tía Diana de Gales el carisma y la pasión por ayudar a los más necesitados.

"Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. Dedicar energía y tiempo a proyectos sociales, es lo que me permite después divertirme y viajar", dijo a El País. "Si soy algún tipo de influencer, me gusta pensar que es de esa parte social. Toda mi familia colabora con entidades sociales. Y es algo que también me gustaría inculcar a mis hijos", agregó al rotativo español.



Spencer es embajadora de la ONG Centrepoint, la cual ayuda a las personas sin hogar, así como también de Save the Children y Youth Focus, que se enfocan en la prevención del suicidio juvenil. De acuerdo con información de Daily Mail, Kitty Spencer se comprometió en matrimonio con el empresario Michael Lewis en diciembre de 2019, quien es 32 años mayor que ella.