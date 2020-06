Charlène de Mónaco y su demostración de amor con Alberto II

Mónaco.

Charlène de Mónaco y el príncipe Alberto se muestran de lo más felices juntos. Y no solo lo demuestran en cada una de sus apariciones públicas, sino también en las redes sociales. Tanto es así que la sudafricana le dedicó este domingo unas bonitas palabras a su marido con motivo del Día del Padre.



"Si Alberto I era el explorador y el príncipe Rainiero III, el constructor; Alberto II es el príncipe de corazones... de mi corazón", afirmó Charlène con una imagen publicada desde el perfil de The Princess Charlene of Monaco Foundation, la organización que lleva su nombre.



Este no es el primer mensaje que Charlène comparte en sus redes sociales sobre su marido. "Emocionada por hoy y el comienzo del verano, juntos somos más fuertes", escribió junto al primer retrato juntos en Instagram, en el que añadió el hashtag que el Principado usa en estos meses complicados: "#StrongTogether".

En el mes de abril, coincidiendo con la celebración del Día de Pascua, la princesa también compartió una imagen con Alberto II de Mónaco. Era la primera vez que la princesa hacía pública una imagen de ambos en sus redes sociales desde que mantiene activa su cuenta de Instagram hace dos años.



En los últimos días la pareja se ha dejado ver en tres actos oficiales: la inauguración de un nuevo casino en Montecarlo, una cita con la Cruz Roja de Mónaco por el Día de la Madre, a la que también acudieron los mellizos Jacques y Gabriella; y una carrera virtual de las 24 horas de Le Mans.