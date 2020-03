¿Meghan puso celoso a Harry?, se disculpa joven que piropeo a duquesa de Sussex

Reino Unido.

La visita de la duquesa de Sussex a una escuela de Dagenham el pasado viernes para celebrar por adelantado el Día Internacional de la Mujer ha dejado una de las anécdotas más divertidas de su actual estancia en Reino Unido, que supone su esperado regreso tras el Megxit.

En un momento del discurso que dirigió a todos los estudiantes, la esposa del príncipe Harry invitó a uno de ellos a subir al escenario para explicar, en sus propias palabras, la importancia de una fecha como esa. La reacción de ese adolescente de 16 años llamado Aker Okoye tras saludar a la antigua actriz se ha hecho viral, ya que sus primeras palabras en cuanto se colocó frente al micrófono fueron: "Sí que es realmente guapa, ¿verdad?".

Tras concluir su intervención, Meghan le dedicó uno de esos abrazos que convirtió en la seña de identidad que la diferenciaba del resto de royals antes de que abandonara sus funciones representando a la reina y, de nuevo, el joven volvió a desatar las risas de todos los presentes gracias a la cara de 'no me creo que esto esté pasando' que puso.

Ahora Aker ha escrito una carta a los duques de Sussex, a la que ha tenido acceso el portal The Sun, para disculparse con el nieto de Isabel II por la familiaridad con que se dirigió a su mujer durante ese breve encuentro en el que hizo gala de una naturalidad y un desparpajo, todo sea dicho, que ya querrían para sí muchos adultos y que pareció encantar además a Meghan.

"Queridos Harry y Meghan. Harry , espero que no te moleste que escriba esta carta y que no te hayas enfadado porque abrazara a tu esposa. Me sentía abrumado y sobrepasado tras verla llegar a mi colegio", arranca la misiva.

"Fue un verdadero placer escuchar su discurso y hablar frente a ella. Es una verdadera inspiración", ha añadido acerca de esa jornada, que define como una de las mejores que toda su vida.

Aker no ocultó su sorpresa al obtener un abrazo de Meghan Markle. AFP

