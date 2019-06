Niñera de Archie no soportó trabajar con Meghan Markle y renunció a los 15 días

Redacción.



Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha estado señalada de ser una persona difícil con quien trabajar. Un nuevo escándalo sacude la familia real británica y aumenta dicha teoría.



Después de que los duques de Sussex presentaran por primera vez a su primogénito, Meghan Markle ha estado alejada de la vida pública y muy concentrada en los cuidados de Archie Harrison Mountbatten-Windsor.







La mamá de la exactriz, Dorian Ragland, tuvo que regresar a EEUU después de varios días ayudando en los cuidados del pequeño Archie, por lo que las tres niñeras contradas se volvieron piezas importantes en el cuidado del bebé.



No pasó ni el mes y el equipo a cargo de Archie ya sufrió una baja. Una niñera, que hasta el momento se desconoce su identidad, renunció.



Según portales británicos, la niñera hizo las maletas muy deprisa y decidió que ya no quería seguir trabajando para los duques de Sussex.



La prensa británica culpa a Meghan de la deserción y afirman que no fue un tema de dinero, si no que habría sido por las exigencias altas y la "poca tolerancia" de la exactriz con el personal bajo su cargo.