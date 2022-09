“Solo quiero volver a darles clases a mis niños”: maestra tras ser sobreseída

De acuerdo con el documento, emitido el pasado lunes 26 de septiembre, al que tuvo acceso Diario LA PRENSA, la jueza que llevó el caso dictó sobreseimiento definitivo luego de determinar que la versión del menor no era creíble por “las diversas contradicciones en sus dichos”. En cuanto a las pruebas de descargo aportadas por la parte acusadora, estas fueron consideradas “únicamente referenciales y de arraigo personal y laboral”, por lo que las medidas cautelares en su contra, impuestas en la declaración de imputado, fueron revocadas.

Desde que el video comenzó a circular en redes, la profesora Mirna no ha querido visitar lugares públicos por temor a los señalamientos o represalias que las personas puedan tomar si la llegan a reconocer.

“Uno se siente señalado, siento que no puedo andar en lugares públicos, he pasado con nervios estos últimos días y he tenido problemas de salud a causa de todo este asunto”, dijo la maestra con voz entrecortada.

Agregó que ella es madre y tiene un nieto, por lo que “nunca” ha sido su intención hacerle daño a sus muchachitos, como llama de cariño a sus alumnos.