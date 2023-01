Solo 200 licencias al día emite Tránsito

Obtener la licencia de conducir por primera vez y renovación sigue siendo un reto para los conductores, debido a que siempre hay limitantes en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Cuando no hay material, está dañada la maquina impresora o está en mantenimiento el sistema. Mensualmente, uno de los temas anteriores causa la suspensión en la emisión de licencias de conducir o que el número se reduzca.

Actualmente, la DNVT en San Pedro Sula ha pasado de emitir 400 a 450 licencias a 200 al día entre primera vez y renovación, esto obliga a que los conductores madruguen para poder ser de los 200 seleccionados y llevarse consigo el permiso.

El subcomisario Ever Zúniga, de la DNVT, declaró que aunque las oficinas se abren a las 7:00 am, desde las 5:00 am ya están formados los solicitantes en espera de realizar el proceso.

En cuanto al trámite de renovación en línea, comentó que tuvieron problemas en el sistema, pero que actualmente el trámite está siendo expedito.

“Mientras tengamos límites de material para renovar la licencia, a nivel nacional no se estarán aplicando sanciones por andar la licencia vencida. Se le aplica por otras faltas, pero por eso no se están aplicando”, enfatizó Zúniga.

Por licencia de conducir por primera vez están atendiendo unas 100 personas, de las que el 70% aprueban los exámenes teóricos y prácticos. Las charlas son a las 7:00 am y a las 12:00 m.Por faltas varias, Tránsito está decomisando un promedio de 70 licencias al día.