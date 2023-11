Sin energía eléctrica más de 30 zonas de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), a través de la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), dejará sin energía más de 30 zonas de San Pedro Sula esta semana por mantenimientos.

Hoy martes, de 6:00 am a 8:30 am, no tendrán el servicio eléctrico las colonias Altamira, Altiplano, Suazo Córdova, Vieja Primavera 1 y 2, Nueva Primavera, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, Trejo cuarta etapa, Enee La Puerta, Prado Alto, Prado, Hernández, barrios Paz Barahona, Lempira, aldeas San Isidro, Las Peñitas, hospital Leonardo Martinez, Materno Infantil, Lovable, Embotelladora de Sula y otras empresas aledañas.

También hoy de 8:15 am a 4:15 p.m las zonas afectadas son Quintas San Rafael, Torres del Valle, las cinco etapas de Jardines del Valle, La Violeta, La Humildad, Hernandez Morel, Colombia, barrio Santa Ana, hospital Militar, Clínica Los Andes, entre otros comercios de las zonas. Además, la colonia San Roberto de Sula.

Mañana miércoles de 8:00 am a 4:00 pm se quedarán sin energía los pobladores de la colonia San Carlos de Sula, residencial La Hacienda, las cinco etapas de Campisa y Rancho Tara.