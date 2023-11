Unas 840,000 personas discapacitadas demandan oportunidades laborales

José del Carmen López, vocal de Apreh, dijo que hace falta mucho trabajo en Honduras en el tema de inclusión laboral, y por eso “queremos llegar a los tomadores de decisiones, para llevar el mensaje de sensibilización. El hecho de que se tenga una discapacidad no significa que se acabó todo para la persona, es una condición, pero nos podemos desempeñar en diferentes áreas”.

Del Carmen López es un sobreviviente de una descarga eléctrica que le provocó la pérdida de tres de sus extremidades inferiores y superiores, y reafirmó que aquellos que no tienen Seguro Social se enfrentan a una dura realidad, por eso Honduras debe contar con leyes que aborden el concepto de seguridad social para toda la población de manera integral.

“Yo no trabajaba en una empresa formal cuando tuve el accidente, y al estar en esta situación se complica más, pues al no existir verdadera inclusión, ahí comienza una enorme lucha”.

Roberto Reyes, presidente de la Apreh, es una de las miles de víctimas de un accidente en moto y le amputaron una de sus piernas hasta la rodilla para evitar daño en el resto de su sistema. Arguyó que las necesidades cada día son mayores y el Gobierno dedica tiempo a otras situaciones, sin poner atención al problema de las personas con discapacidades.

“Estimamos que 1.2 millones de personas en el país tienen una discapacidad física, sensorial, como la ceguera o sordera, o mental. El problema de las motos se debe abordar de forma integral, porque la gente que las compra es la que se expone a accidentes y que puede resultar con una discapacidad. Hay mucha imprudencia al volante, me pongo de ejemplo, quizá si hubiera meditado no me hubiera accidentado”, puntualizó.

El 3 de diciembre, esta organización hará una conferencia en SPS para exponer la situación.