Roberto Contreras quiere un materno infantil en el antiguo penal

Pero la pandemia , los desastres naturales de noviembre de 2020 y el cambio de administración dio un giro diferente.L200 millones que estaban presupuestados para ejecutar el proyecto que está dentro del Plan de Desarrollo Municipal fueron destinados a atender los daños de las tormentas Eta y Iota por lo que el distrito tecnológico ya no era prioridad.

“Hoy me doy cuenta que los sueños se disfrutan en silencio, pero para hacerlos realidad hay que hacer ruido... y acá en el predio donde antes estaba el presidio con el esfuerzo de todos los sampedranos construiremos el nuevo hospital materno infantil municipal y será universitario también”, dijo en un video.

Por su parte, la regidora Nory Collins explicó que el alcalde está interesado en concretar ese proyecto, pero no hay nada claro aún por ello no se aprobó en la sesión corporativa que se le asignaran los fondos de la feria. “El 10% es para Nutrehogar y el resto de lo que ingrese está por definirse”, dijo.

“No existe un proyecto todavía y no se ha planteado a la Corporación , por ende no está en el plan operativo anual ni tiene asignado presupuesto” dijo el regidor José Antonio Rivera.

Los regidores no estuvieron de acuerdo, pues es un proyecto que no está en ninguna matriz de inversión ni en el presupuesto.

“No me he reunido con el alcalde”

SAN PEDRO SULA. La gobernadora política de Cortés, Alexa Solórzano, explicó que no ha tenido ninguna reunión con el alcalde Roberto Contreras.

“Lo fui a buscar a su oficina, pero me atendió su asistente por lo que no he tenido oportunidad de conocer los proyectos que tiene para SPS, entre ellos el hospital materno infantil municipal del que habla”, dijo la gobernadora.

Explicó que no es una mala idea el proyecto, pero se deben resolver varias cosas, ya que el predio es del Gobierno central y es necesario sentar actores clave para echar a andar un proyecto como ese.

Recordó que es importante revisar lo que se tiene y de ser necesario debe fortalecerse. Solórzano explicó que es importante que en una ciudad como San Pedro Sula se trabaje en base a un plan y como Gobernación están a la orden para poder trabajar en conjunto igual que otros actores en la ciudad.