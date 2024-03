¿Por qué la municipalidad pinta los puentes de SPS de verde y amarillo?

Para muchos sampedranos es un gasto innecesario otros opinan que por imagen está bien pero consideran que los recursos empleados en la compra de pintura para pintar los puentes mejor deben invertirse en otros proyectos.

Juana Maradiaga, dice que le da igual si los puentes están o no pintados, mientras Miguel Amador lo considera innecesario porque eso no evitará los grandes tráficos en la ciudad. Otros como Julián García no siquiera se ha fijado en el trabajo hecho por la municipalidad.

La municipalidad de San Pedro Sula realiza los trabajos de señalización en diferentes avenidas y bulevares de la ciudad con el objetivo de brindar seguridad vial a los conductores y eso incluye el pintado de los puentes aseguran los encargados.

Los equipos municipales realizaron labores de señalización en los vados Juan Lindo y Colombia, así como en el paso a desnivel del bulevar del sur a inmediaciones de la Toyota, entre otras avenidas.

También llevan acabo trabajos en el Museo para la Infancia El Pequeño Sula. En los puentes y vados, los equipos municipales pintaron los barandales de los colores de la Bandera de San Pedro Sula que son el verde y amarillo explican los encargados.

Encarnación Espinoza, de la Dirección de Vialidad y Señalización municipal, manifestó que los equipos trabajan en la señalización horizontal en los puentes, vados y en la intersección de las vías.

“Estamos trabajando en varios sectores de la ciudad debido a que la señalización ya dio su vida útil y lo hacemos con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito y mejorar aún más la vialidad”, dijo Espinoza.

También con la señalización se brinda una mejor vistosidad de la ciudad, tras agregar que también se desarrollan trabajos de iluminación en los bulevares de San Pedro Sula.

Dagoberto Carrasco, Sub director de la Policía Municipal explica que están trabajando en el pintado de los edificios municipales y actualmente los equipos se encuentran en el Museo parala Infancia El Pequeño Sula.