Patronatos protestan en San Pedro Sula

La Confederación Nacional de Patronados de Honduras se tomó por varias horas la primera calle para llamar la atención de la Presidenta de la República, Xiomara Castro y de los alcaldes Del Valle de Sula.

Lo que piden es respuesta para que los terrenos que ocupan sean expropiados.

“Estamos presentando a los alcaldes que no abusen más de los patronatos, que ellos son libres de exigir sus juntas directivas en sus comunidades , no queremos que ellos impongan sus juntas directivas que no nos ayudan en nada a las comunidades”, dijo Un dirigente de Conafedh.

Todas las comunidades que están aquí son porque ellos han peleado por sus derechos en las comunidades y ellos no son dignos de decirles les vamos a dar un proyecto de agua, de luz, solo les van a imponer juntas directivas dijo.