Un hombre en estado de ebriedad disparó a las oficinas municipales

“No tenemos idea de dónde puede venir esto, pero sabemos que estamos depurando la Policía Municipal, sabemos que hay muchos intereses en esa Corporación Municipal, y esto realmente es un atentado directo contra nuestra administración”, dijo.

“Hay muchos negocios que ya no se hacen como se hacían antes, y hay muchos beneficios y prebendas también que ya no se dan, entonces yo no tengo la más mínima idea de dónde puede venir esto; pero sí es un mensaje directo que lo único que quieren hacer con esto es atemorizarnos, cosa que no van a lograr, porque el pueblo está con nosotros y nosotros, en ese caso no tenemos temor. Si ya matamos al tigre no le vamos a tener miedo al cuero”, agregó Contreras.

La denuncia fue interpuesta en la Dirección Policial de Investigaciones, la que hizo las diligencias que comienzan a dar resultados.

Antecedente

No es la primera vez que ocurren incidentes en las oficinas municipales situadas en los bajos del estadio Morazán.En febrero de 2014 ocurrió un incendio, supuestamente provocado, en el departamento de Recursos Humanos.

Esa vez rompieron un candado de la malla metálica, forzaron una ventanilla y le metieron fuego. En ese momento también atribuyeron el hecho a las medidas que se estaban tomando en la alcaldía.