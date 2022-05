Militantes de Libre y dirigentes de mercados protestan frente a la alcaldía de San Pedro Sula

Los manifestantes, que protestan en reclamo a plazas laborares y a la no reactivación del peaje, han quemado llantas y han gritado consignas en petición a Contreras, quien hace un par de días despidió “abruptamente” a cinco gerentes de la comuna municipal; tres pertenecientes al Partido Libre y dos a su corriente independiente.

Por su lado, el vicealcalde Omar Menjivar llegó al sitio de la protesta y dijo que la gente en general, no sólo la base de Libre tiene un sentimiento en contra de los peajes que quieren reactivarse. “Personalmente yo no apoyaría una decisión que tenga que ver con instalación de peajes, porque me parece que estaría siendo inconsecuente con lo que la gente piensa”, declaró.

AQUÍ: SPS a oscuras, faltan 40,000 lámparas en calles y bulevares

Menjivar explicó que el tema de los peajes y otros aumentos de los que se hablan no ha sido discutido en Corporación Municipal. Al lugar también llegó el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, quien se reunió con locatarios de mercados, bases de libre y el vicealcalde.