Micro y pequeñas empresas, golpeadas por crisis energética

La microempresaria Elsa Osorio ha llegado a perder más de 30,000 lempiras en producto por quedarse sin energía durante 14 horas.

Osorio comenzó su microempresa llamada Helados y Postres Jaco, hace seis años, su centro de producción es su casa y comercializa sus productos cada sábado en el Bazar del Sábado en Expocentro y en el supermercado La Económica.

Elabora paletas, pilones, nieves y postres, motivada y orientada por su hermana que reside en México. Osorio, al igual que miles de microempresarios hondureños, se ve afectada cada vez que se va la energía por ocho horas y hasta más.

“Somos una microempresa, no tenemos capacidad para una planta generadora. Me ha pasado que pierdo todo el producto y tengo que iniciar de cero, sacando préstamos, hubo un día que se me fue 14 horas la energía y todo se perdió, más de 30 mil lempiras”, compartió.

Cada vez que se va la energía, Osorio prefiere no abrir el refrigerador para que se conserve el producto, lo más que se pueda, pero ese día no vende.