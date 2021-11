José Antonio Rivera:“Ofrecemos 10,000 becas, 12,500 casas y 650 guarderías”

Su nombre es José Antonio Rivera y es conocido como Toñito. Aspira a convertirse en alcalde por el Partido Liberal y compartió con Diario La Prensa un resumen de su plan de gobierno, donde el bienestar de la persona y la familia es la prioridad.

Fue claro que su campaña está orientada a presentar propuestas, no a descalificar a nadie, tampoco a confrontar. El abogado tiene claro lo que tiene que hacer al llegar a la silla municipal. Es la tercera vez que busca la alcaldía y agradece a todas las personas que están trabajando a su lado y han confiado en él.

¿Tiene un plan de gobierno para SPS?

Sí, yo no voy a improvisar. Conozco San Pedro Sula, sé sus problemas, los desafíos y las soluciones para cada uno de ellos. Los principios de mi plan de gobierno son una sociedad incluyente y solidaria, ciudad limpia y segura, planificada y sostenible, competitiva y moderna, de desarrollo individual y colectivo. Estamos claros de que el 28 de noviembre comenzará una nueva era para San Pedro Sula.

¿Cómo hará una SPS más incluyente si las oportunidades no son las mismas para todos?

Como alcalde municipal voy a promover un gobierno que tenga al ser humano y su entorno como el centro de su visión estratégica y acción. La ciudad ya cuenta con un Plan Maestro de Desarrollo Municipal a 25 años, donde se hizo una inversión de 80 millones de lempiras y establece los proyectos que la ciudad necesita en todos los sectores, no solo arriba de la línea. Es un plan que es de los sampedranos, no de alguien en particular, y que es importante que se conozca y que no se tenga como un documento secreto.

La ciudad poco a poco se moderniza, pero ¿considera que todavía no es competitiva?

En la alcaldía vamos a participar y promover la honestidad mediante una política de manos limpias, impulsando los principios de eficiencia, transparencia y participación con un gobierno dinámico y cero burocracia, reconociendo las diferentes capacidades de los ciudadanos, generando confianza entre los sectores que hasta hoy se han considerado antagónicos. Hay muchas cosas por hacer y aspiramos a trabajar de la mano con la empresa privada cada quien en su rol; pero esas alianzas son importantes para poder desarrollar proyectos que volverán a la ciudad competitiva, atraer inversión y crear empleos.

¿En qué áreas se concentrarán los esfuerzos al asumir la alcaldía?

Modernización de la municipalidad, simplificación administrativa, gestión de recursos, ordenamiento territorial, medio ambiente, vialidad e infraestructura.

¿En infraestructura?

La construcción del gran mercado en el predio contiguo a la terminal de buses, que pasa por la recuperación del centro de la ciudad y la reubicación de los vendedores, como manda la sentencia. El canal El Sauce, un túnel a la altura de Chamelecón en el bulevar del sur. Reparar y construir los centros de salud municipales.

Cada vez que llueve hay problemas de inundaciones

La ciudad necesita una fuerte inversión en colectores de aguas lluvias y terminar los que se empezaron. Ya hay estudios y los que se necesitan están en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal. Cada vez que llueve, la historia es la misma, pero esto cambiará.

¿Qué planes tiene en desarrollo social?

Hay programas que se implementarán en cultura, educación, salud, vivienda, seguridad, microempresas y deportes.

¿Qué pueden esperar los sampedranos en seguridad?

Plan integral de seguridad, con participación de los cuerpos de seguridad, comunidad y la municipalidad para mejorar la convivencia pacífica, erradicar la violencia, utilizar ordenadamente las vías y espacios públicos, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

Le alcanzarán los recursos para su programa de vivienda?

Todo está planificado y al manejar los recursos con honestidad ajustan. Reduciremos el déficit habitacional y recuperaremos la unidad familiar. La meta es construir 12,500 casas para familias en sitios vulnerables y que tengan casa propia.