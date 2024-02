Siguen limitadas las licencias físicas

SAN PEDRO SULA

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) continúa por falta de material, emitiendo un número limitado de licencias de conducir en físico.

Aunque la DNVT atiende entre 250 a 300 personas al día, solo un promedio de 100 a 150 se llevan su licencia de conducir en físico, el resto de forma digital.

El comisionado Selvin Mayes, director de la DNVT en San Pedro Sula, declaró que no han dejado de atender a ningún solicitante que llega al plantel, sin embargo, explicó que no tienen capacidad para emitir el total de licencias de forma física porque no cuentan con suficiente material.

“No tenemos material al 100% como quisiéramos en todas las oficinas a nivel nacional, pero en las principales oficinas pueden abocarse porque cuentan con material para licencia física y de igual manera la licencia digital tiene igual validez”, indicó.

Si usted compró una cita para una licencia por cinco años es el tiempo de vigencia que dura su permiso de conducir o licencia digital.

Un promedio de 60 personas llegan a solicitar la licencia de conducir por primera vez, son más quienes llegan por renovación.