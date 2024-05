Seguirán los apagones esta semana en el valle de Sula

Expertos han advertido que los alivios de carga (cortes de energía) no cesarán hasta que llueva, algo que no sucederá esta semana.

Las altas temperaturas no cesan y, de acuerdo con pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), no se esperan lluvias en la zona norte, sino hasta entre el 5 y 9 de junio.

A esto hay que sumarle que el Centro Nacional de Despacho (CND) y la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) publicaron los mantenimientos que se realizarán esta semana en Yoro, San Pedro Sula, Distrito Central, Olancho, El Paraíso, San Lorenzo, Santa Rosa de Copán, Lempira, El Progreso y Cofradía, por mencionar algunos. La interrupción por trabajos están programados por hasta ocho horas; es decir, de 8:00 am a 4:00 pm.

“Eso de los apagones por ocho horas es falso. Hemos girado instrucciones para que no se realicen mantenimientos por lo menos en estos 15 días que todavía vamos a tener temperaturas elevadas, y decir que nosotros tenemos intervenida la red masivamente, el tema es que estamos trabajando en la red y eso a veces necesita que se hagan interrupciones”, declaró Tejada.

Aunque el funcionario dijo haber dado la orden de no mantenimientos, por la tarde el CND seguía publicando en redes sociales los mantenimientos para esta semana.

Kevin Rodríguez, analista en temas de energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que en los informes diarios del CND en energías no suministradas se detalla que en algunos días han sido de un millón y un millón doscientos mil kWh. “Es energía no entregada, esos son racionamientos, él (Erick Tejada) dice que dieron instrucción de cancelar los mantenimientos, entonces en teoría en los próximos días no debería haber desconexiones, pero van a seguir evidentemente porque son un tema de déficit de generación”.

La represa El Cajón está en un nivel de embalse de 269.3 metros sobre el nivel del mar, la falta de lluvias y la alta demanda podría causar mayores racionamientos de energía, advierte Rodríguez.

“Todavía le quedan cinco metros para seguir inyectando 300 megas, cuando llegue a 265 metros deja de generar 20 megavatios; es decir, ya no genera 300 megas, sino 280. Su producción va a bajar y no hay lluvias, pero ante esto lo primero que harán es aumentar los racionamientos, lastimosamente continuarán, esa es una realidad”, sostuvo.