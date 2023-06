“Toque de queda en SPS dejará consecuencias devastadoras”

“Como grupo de empresarios y emprendedores de San Pedro Sula, apelamos a su reconsideración y reiteramos el apoyo a sus gestiones en pro de la seguridad de la Zona Norte, solicitando que se puedan establecer medidas de seguridad alternas que no paralicen la economía de la ciudad económicamente más importante de Honduras”, manifestaron.

Las asociaciones solicitan reconsiderar la medida y poder establecer una estrategia de seguridad sectorizada en la zona norte que no paralice la actividad nocturna para no afectar gravemente las actividades de los restaurantes, iglesias, colegios, universidades, transporte, artistas, bares y demás sectores empresariales que operan y funcionan en el horario nocturno de la ciudad, y gracias al cual se mantienen y progresan muchísimas familias sampedranas.

“Estamos preocupados porque muchas personas quedarán sin empleo. Ha sido arbitrario esta medida porque crearemos un problema mayor con este toque de queda”, dijo Carlos Suazo, de Asobares.

Preocupación

Igualmente para Elmer Duarte presidente de Sipromh dice que dependen mucho de los bares para trabajar y no quieren repetir la historia de la pandemia cuando cerraron orquestas y otros tuvieron que salir del país.

Por su parte, el alcalde Roberto Contreras aplaude las medidas de seguridad, pero no las económicas.

“Esto dejaría cerca de 20 mil personas desempleadas, no se podría pagar los recibos de energía eléctrica, renta, planillas y no se podría pagar el Seguro Social, porque prácticamente el horario nocturno queda eliminado y solo dependeríamos de poder vender un almuerzo y vendiendo los almuerzos no salimos adelante las empresas”, dijo.

Flexibilidad

En la reunión participó el Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, expresó que están conscientes del "papel fundamental en materia económica que el valle de Sula desarrolla en nuestro país".

“Vamos a planificar en función de afectar lo menos posible la economía de la ciudad y nosotros estamos aquí para recoger las inquietudes y necesidades, y escuchando las preocupaciones de los diferentes sectores y como Secretaría de Seguridad vamos a tomar las mejores decisiones”, dijo.

"Se están haciendo las excepciones en el sentido de quiénes se pueden movilizar durante el toque de queda; empleados, transporte y todo lo que tenga que ver en atención a las emergencias", detalló el ministro.