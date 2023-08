Municipalidad consultará al BID si deuda de 1990 sigue vigente

No obstante, el alcalde sampedrano, Roberto Contreras, ha manifestado que no pagará los más de L1,300 millones del préstamo que reclama Finanzas, debido a que en 2007 el BID hizo un alivio de deuda a los cinco países más pobres de Latinoamérica y El Caribe, dentro de los que figuró Honduras.

Contreras reveló que, durante los 19 meses de su administración, Sefin no ha realizado las transferencias correspondientes a la municipalidad, que a la fecha ascenderían a L110 millones, por lo que han tenido que operar con fondos propios.

El edil sampedrano expresó que si Finanzas embarga las transferencias y la única cuenta que tiene la municipalidad, estaría atentando contra el desarrollo del motor productivo del país, así como la salud de más de 300 mil personas que acuden a los macrodistritos y la formación técnica de más de 1,000 jóvenes.

Agregó que “Si Finanzas no le quiere pagar las transferencias a la municipalidad, que no lo haga, pero que no quiera lapidarnos con préstamos inexistentes”.

Por su parte, Fuad Handal, director regional de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), manifestó que, de existir una deuda, la Secretaría de Finanzas tuvo que reunirse primero con la administración municipal para llegar a un acuerdo de pago, en lugar de enviar una notificación de cobro con tan poca antelación.

El empresario dijo que pagar un préstamo de más de L1,300 millones, que no estaba contemplado en el presupuesto anual, desestabilizaría a la Capital Industrial, dejándola sin recursos y sin obras.

“Cobrarle ese préstamo a San Pedro Sula de la nada, parece más un tema político que otra cosa, porque en una situación normal se definiría una estrategia de pagos entre ambas partes, con mucha anticipación”, dijo.

Handal indicó que los sampedranos están urgidos de obras, pues tienen el tráfico colapsado, muchas colonias que pavimentar y calles que se inundan cada vez que llueve, por lo que este cobro sería un duro golpe al desarrollo.

Añadió que tanto la ciudadanía como el sector empresarial esperan que la Secretaría de Finanzas, el BID y las autoridades municipales se puedan sentar a dialogar para encontrar una solución favorable.