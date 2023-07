Insisten que toque de queda será nocivo para la economía del valle de Sula

Pese a que la Secretaría de Seguridad decidió a último momento modificar el horarios del toque de queda para la Capital Industrial y Choloma, los expertos coinciden en que los efectos para la economía del valle serán “irreversibles” y “dramáticamente nocivos”, a corto y largo plazo.

La medida empieza a ser aplicada hoy en la ciudad y durará 30 días. La circulación quedará restringida desde las 11:00 pm a 4:00 am y solo se podrá viajar dentro de estos horarios bajo justificación válida.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), explicó que aunque limitar el tiempo del toque de queda fue un avance, siempre habrá un efecto en la economía.

“Vamos en una economía hacía la baja. Estoy preocupado porque San Pedro Sula ha experimentado situaciones bien particulares desde las tormentas, después la crisis energética, recientemente un toque de queda y todo esto sumado a una baja de ordenes de maquilas, eso ha reducido la cantidad de empleos”, detalló el empresario.

Facussé, al igual que otros representantes del sector privado, advirtieron que el clima de inversión ser verá aún más dañado, pues actualmente la inversión extranjera ex nula en todo el territorio

.“Desafortunadamente el clima de inversión no es propicio. Cuando llega un inversionista y tú le dices que está llegando a una ciudad donde hay toque de queda, no hay energía, qué crees que dice el inversionista, mejor me voy para otro país porque no puedo estar seguro”, lamentó el presidente de la CCIC.

Fuad Handal Katimi, presidente regional de la Asociación Nacional de Industrias (Andi), refirió que la situación nacional actual no solo tiene efectos colaterales en la pérdida de empleos o en la limitación de la actividad comercial, el golpe más grande es que se ahuyenta la inversión internacional.

“La imagen que vendemos como país no es la mejor, esto hace que otros países aprovechen y atraigan más inversión”, alertó Katimi.

Donaldo Suazo, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) capítulo San Pedro Sula, puntualizó que para todas las acciones emprendidas para mejorar la seguridad de la ciudad no es necesario restringir la circulación, y calificó la determinación como “demasiado cara para el pueblo sampedrano”.

Puntos claves

De acuerdo al comunicado publicado por la Secretaría de Seguridad, tes, bares, cantinas, discotecas, y otros que se desarrollen en horarios nocturnos establecidos en el presente Decreto, en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, deberán ajustar sus actividades en los horarios establecidos, durante el tiempo que dure la medida (30 días), teniendo un espacio de tiempo razonable para que las personas que laboran en estos rubros, puedan retornar a sus hogares sin ningún inconveniente.

Todo evento artístico nacional e internacional programado y a programarse dentro de la vigencia del presente Decreto, deberá realizarse en los horarios ya establecidos.