Gradúan primera promoción del programa “Yo sí puedo”

Doña Martita, como le dicen de cariño quienes la conocen, definió la iniciativa como una verdadera aventura educativa para su vida, pues nunca imaginó que a su edad podía seguir estudiando.

“Yo quiero felicitar a quienes pensaron en nosotros para tener este proceso, fue una gran experiencia y les agradezco pro darnos esta oportunidad de seguir adelante porque así aprendemos más”, comentó doña Marta con una sonrisa en su rostro.

Lucero Gómez (20 año), es un claro ejemplo que aunque muchas veces queramos estudiar, las dificultades del camino hacen difícil el camino.

Ella tuvo que abandonar la primeria cuando cursaba el quinto grado, y aunque deseaba continuar con sus estudios no encontraba la manera.

“Me acerque a Ciudad Mujer, ahí dejé mis datos y me dijeron que estaba este programa, me llamaron y me dije, no voy a desaprovechar esta oportunidad y hoy después de tres mes me estoy graduando”, expresó la joven.

Formación

Noelia Artica, directora del distrito escolar 26 de la ciudad, manifestó que el programa arrancó en marzo tras un proceso de evaluación en sectores como Cabañas, Medina y Satélite, donde se buscó a la población cable para que fuera parte de la alfabetización.