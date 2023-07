Comienzan las multas por estacionarse mal en San Pedro Sula

Los sampedranos están claros de que hay calles y avenidas por donde no se puede pasar, los peatones han perdido su derecho y en muchos bulevares las medianas se han convertido en parqueos. “Lo único que queremos es que la ley se aplique pareja y no solo en los sitios donde es más fácil ir. Se van a vías accesibles y el centro, que es prioridad, se les olvida”, dice Juan Méndez, un conductor local.

Melisa Benítez también es del criterio de que deben ser parejos porque muchas veces agarran lugares de “ojo de gallo” y llegan a cada rato solo por afectar y no ordenar.

La Policía Municipal realizó una campaña de socialización desde hace varios meses y por dos días pruebas en campo, informó el jefe de la institución, Pedro Martínez.

El jefe policial explica que están listos y las personas deben recordar que no pueden estacionarse en los espacios demarcados como áreas de no estacionamiento, así como sobre aceras, áreas peatonales, áreas verdes, medianas, pasajes, bocacalles, en los derechos de vía, frente a hidrantes, ni en entradas de garajes. “Se realizó una campaña de socialización fuerte y no se buscan ingresos, sino orden”, dijo el funcionario.