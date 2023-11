Mejorar alumbrado en San Pedro Sula: ¿qué frena el proyecto?

Las quejas de los pobladores son constantes, ya que les parece inaudito pagar por un servicio que no reciben o reciben a medias. En un país con altos índices de inseguridad, donde miles de ciudadanos salen de trabajar hasta altas horas de la noche, al igual que quienes estudian en jornada nocturna, parece ser un tema de desinterés para la autoridades.

Todos los meses, los hondureños pagan a través del recibo de energía eléctrica, el alumbrado público, un servicio deficiente que muchos no reciben porque barrios, colonias y bulevares completos están a oscuras.

“En los recibos no falla reflejado el pago de alumbrado público, pero el servicio es pésimo, esto es parejo en la ciudad del adelantado, según los alcaldes que han habido y actuales”, dijo Miriam Paz.

Odette Urcina, se refirió a como inclusive zonas céntricas como los barrios El Centro, Suyapa, Paz Barahona, Los Andes y Guamilito no tienen iluminación pública.

“Deprimente que una ciudad como San Pedro Sula tenga sus calles en la oscuridad, aparte del robo que le hacen a uno pagando por un servicio que no recibe”, escribió Carlos Rivera.

Karla Medina, se quejó: “cobran por un servicio que no tenemos”.

Para expertos, la ciudad a oscuras no solo afecta la seguridad ciudadana, da una mala imagen a los inversionistas nacionales y extranjeros y perjudica la productividad de los negocios y empresas que tienen jornadas nocturnas.

Es por eso que el alcalde Roberto Contreras ha sido enfático en su solicitud al Gobierno Central de al menos unas cuatro mil lámparas para la Capital Industrial, donde se concentra lo fuerte de la industria y el comercio.

Samuel Rodríguez, agente generador de energía renovable, manifestó que la Enee licitará unas 70 mil lámparas de alumbrado público, sin embargo, señaló que “hay 900 empleados de la Enee con un tema de alumbrado público, pero no tienen carros, no tienen equipos suficientes y lastimosamente, es un grave problema porque no hay presupuesto”.

Para Rodríguez, la solución para mejorar el servicio de alumbrado público es que pase a un operador privado el mantenimiento y las inversiones de este servicio. Que sea siempre del Estado pero manejado por medio de un fideicomiso como lo es la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y pueda hacer las compras directas sin tener que estar sujeto a la Ley de Contratación del Estado.

René Alfaro, gerente administrativo de la Enee, declaró que el proceso de licitación de las 70 mil lámparas está avanzado y que se harán pruebas del lote para asegurarse que cumplan con los requisitos.

Alfaro detalló que para hacer la distribución de las luminarias están haciendo un estudio de donde es más urgente instalarlas.

“Ya la empresa está planificando para 2024 un proceso de licitación más grande”, adelantó.