“Que San Pedro Apostol me ayude en esta gran tarea”: Monseñor Lenihan

La ceremonia será el sábado a las 10 am en la catedral donde el obispo sampedrano, Ángel Garachana , entregará a monseñor Lenihan.

“Por la gracia de Dios me ha elegido como primer Arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Les agradezco por estar aquí transmitiendo como tal el inicio de esta nueva etapa de la historia de mi vida episcopal, como don para Dios y para la Iglesia” dijo en su primera conferencia de prensa.

“El Señor me dará su ayuda para llevar a cabo esta gran misión encomendada de pastorear esta gran parcela de su rebaño, en comunión con mis nuevos colaboradores, los sacerdotes y las religiosas de esta Arquidiócesis, a quienes les agradezco por su acogida y estrecha colaboración en esta tarea evangelizadora”.

Detalló que está seguro como San Pablo dice, que la gracia de Dios siempre me ha acompañado y me acompaña cada día en medio de mis limitaciones.

“Gracias a su entrega incondicional en la porción de la Iglesia que él ha pastoreado amorosamente a lo largo de 28 años. Monseñor Ángel nos entrega una iglesia diocesana muy viva y bien organizada. Ahora me toca a mí en el nombre de Cristo, Buen Pastor, con la gracia y fuerza del Espirito Santo acompañar a este pueblo que peregrina en la Arquidiócesis, según el lema que he escogido, apacienta mis ovejas. Les animo a caminar juntos por una iglesia sinodal, en unidad, en comunión, participación y misión“.

Agregó: “Yo vengo aquí a la Arquidiócesis con toda la disponibilidad para servir a todos y juntos construir en Reino de Dios. Que San Pedro Apóstol me ayude en esta gran tarea. Su vida me da mucha esperanza. Fue un hombre con mucho potencial, limitantes y defectos. Pero el Señor lo escogió y lo formo para la gran misión de cuidar su rebaño y apacentar sus ovejas. Hago mías las palabras del Señor el que me envía, está conmigo., San Juan 8, 29.Que el Señor les de su paz”, cerró el nuevo arzobispo.