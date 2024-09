Sampedranos deben optar por casas de interés social en Choloma y Villanueva

En una entrevista con LA PRENSA, Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), manifestó que para ir disminuyendo el déficit habitacional se necesita construir al menos 100,000 casas al año, pero solo se edifican entre 25,000 a 30,000.

“Es una serie de obstáculos, es un tema estructural, una ley de vivienda que no está siendo aplicada, no están siguiendo las reglas del juego, vienen funcionarios nuevos y las cambian, paralizan la industria de la construcción ocho meses, todo esto hace que no se tenga un manejo adecuado de los recursos, pese al recurso financiero”, explicó Boquín.

Con respecto a las exigencias de la Secretaría de Finanzas a los desarrolladores que incluyen un área mínima de construcción de 65 metros cuadrados, ya no de 42 metros, con estándares de acabados superiores y capacidad de cimientos y estructural para soportar un segundo nivel, entre otros cambios, Boquín indicó que enviaron las comunicaciones técnicas explicando la situación para que hayan cambios en estas regulaciones, ya que para los inversionistas no es viable, bajo estas condiciones, construir vivienda social.

Para el caso, en San Pedro Sula no hay nuevos proyectos de vivienda social desde hace más de ocho años y el costo de la tierra que supera el millón de lempiras hace que estos proyectos sean menos posibles.

Ariel Santos, presidente de la Asociación de Urbanizaciones y Promotoras de Viviendas de Honduras (Asuprovih), compartió a este rotativo que este año ha sido de muchos retos, sobre todo por la falta de políticas gubernamentales claras, que ha empeorado esta problemática.

Santos detalló que en estos momentos ya no hay fondos en Banhprovi para vivienda de clase media, pero sí para vivienda social, sin embargo, no están surgiendo nuevos proyectos de este tipo, sobre todo en grandes ciudades como San Pedro Sula por el alto costo de la tierra, que hace imposible que esté dentro del rango de L1,200,000 en que está valorada una casa de interés social. A esto se suma que los permisos para la construcción de casas tarda de tres a cuatro años. En San Pedro Sula solo hay unos tres proyectos de vivienda social.

El elevado costo de la tierra ha causado que en la Capital Industrial los proyectos habitacionales verticales aumenten, pero estos son para clase media y media alta, están lejos de ser social.