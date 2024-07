Salud reporta 686 nuevos casos de dengue, 14% más que la semana anterior

Por su parte, la Región Departamental de Salud de Cortés, que cubre 11 de los 12 municipios, dio a conocer que la semana pasada tuvieron una leve disminución, pasando de 946 nuevos casos en la semana 28 a 899 en la semana 29.

No obstante, expertos indicaron que los 47 casos de diferencia no son significativos, ya que solo representa 5% del total, por lo que piden a la población que no se relaje y que se aseguren de eliminar los criaderos de zancudos de sus hogares.

Mientras que a nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que ya se han registrado 74,763 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, pero solo 6,352 han sido comprobados mediante laboratorio. En tanto, los decesos por esta enfermedad suman 93, de los que 30 están confirmados y 63 en estudio.