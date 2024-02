Farmacia del IHSS abrirá los sábados desde mañana

La farmacia del hospital regional norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ) abrirá los sábados de 7:00 am a 1:00 pm a partir de mañana.

Autoridades del hospital del norte en SPS informaron que el servicio de farmacia de emergencia está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Asimismo, que la toma de muestras para exámenes, remitidas por consulta externa, se toman de 6:00 am a 9:30 am de lunes a viernes, aunque este servicio está disponible las 24 horas del día en emergencia. La admisión de consulta externa es de 6:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes para todos los afiliados.