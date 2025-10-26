  1. Inicio
“Este proyecto ayuda a los niños a salir adelante”: Dariela Guillén, alumna del quinto grado

La visita de Mente Sana al centro Perfecto H. Bobadilla llenó de esperanza a más de 600 alumnos que aprendieron, entre juegos y reflexiones, el valor de cuidar su mente

Estudiantes del CEB Perfecto H. Bobadilla muestran con alegría el sexto fascículo de la segunda edición de Mente Sana.

 Fotos: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras.

“Me gusta mucho este proyecto, porque ayuda a los niños que han sufrido algún trastorno a salir adelante”, dijo con entusiasmo Dariela Guillén, estudiante de quinto grado del centro de educación básica Perfecto Hernández Bobadilla, al finalizar la visita del proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA.

La pequeña decidió dibujar la portada de uno de los fascículos y obsequiárselo al equipo como muestra de agradecimiento por el aporte del proyecto a la salud mental de los estudiantes a través de los fascículos que llegaban cada semana a su centro educativo.

Este gesto capturó la esencia de la mañana llena de emociones, aprendizaje y compañerismo que vivieron más de 600 estudiantes de Chamelecón en la penúltima visita de Mente Sana a los centros educativos piloto de esta segunda edición.

El programa fue conducido por el máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), quien guio a los jóvenes a través de dinámicas que demostraron que cuidar el bienestar emocional es un proceso diario y colectivo.

“Queremos que los niños comprendan que son personas valiosas, que sus emociones importan y que la salud mental es esencial para su desarrollo integral y que puedan alcanzar sus objetivos”, expresó.

Entre juegos, risas y ejercicios de trabajo en equipo, los estudiantes aprendieron a identificar lo que sienten, pedir ayuda a sus amigo, sus maestros y hablar sin miedo de sus emociones.

 (Fotos: Moisés Valenzuela)

La psicóloga Claudia Avilés, miembro de la junta directiva del Colegio de Psicólogos de Honduras (Copsih), capítulo Cortés, realizó la lectura del sexto fascículo de Mente Sana, que aborda el trastorno dismórfico corporal.

A través de la historia de Paola, una joven carismática y talentosa que comenzó a sentirse avergonzada de su apariencia y aislarse tras recibir comentarios negativos sobre su cuerpo, los estudiantes aprendieron a reconocer este trastorno y sus principales síntomas.

También reflexionaron acerca del impacto que tienen las palabras. “Nunca debemos dejarnos llevar por opiniones ajenas, más si son negativas. Muchos pensamientos pueden ser dañinos aunque no lo parezcan”, dijo Natalie Ruiz, estudiante de noveno grado, tras la lectura.

 (Fotos: Moisés Valenzuela)

Mientras que su compañera Cheila añadió que “no importa cómo nos veamos, lo importante es lo que llevamos dentro, amarnos a nosotros mismos y tener autoestima”.

Los patrocinadores UTH y Camas Royal Excell, también se sumaron al entusiasmo de los estudiantes, con premios y botargas, que llevaron alegría e incentivaron la participación.

Cada actividad fue una oportunidad para reforzar el mensaje de que la salud mental se contruye en equipo, con el apoyo de docentes, amigos, familia y el valioso aporte de empresas socialemente responsables y organizaciones que velan por el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes en Honduras.

 (Fotos: Moisés Valenzuela)

Entre los alumnos, Dariela Guillén fue una de las más participativas. La niña compartió que el proyecto Mente Sana le ha dejado enseñanzas bonitas y positivas. “Me gusta mucho este proyecto, eso me dio inspiración para realizar el dibujo”, comentó.

Su dibujo de la portada del tercer fascículo “Un ángel salvó mi vida”, entregado al jefe de Redacción de LA PRENSA, Nelson García, con un mensaje de agradecimiento, fue un símbolo de esperanza y una muestra de que Mente Sana está tocando vidas.

 (Fotos: Moisés Valenzuela)

Guillén también aprovechó las cámaras de Diario LA PRENSA para enviarle un mensaje a los niños de Honduras: “Quiero decirles que hay muchas personas que nos apoyan y nos quieren, así que vamos a ayudarles a salir delante”, manifestó.

La directora del centro, María Membreño, destacó que estas iniciativas son importantes para la comunidad educativa. “Fue una mañana muy positiva, llena de energía y aprendizaje. Los alumnos se sintieron motivados y comprendieron que la salud mental es esencial para su desarrollo”, afirmó.

La docente también hizo un llamado a los padres de familia. “Si notan algún cambio de conducta en sus hijos que les preocupe, busquen ayuda profesional. Existen especialistas que pueden acompañarlos”, indicó.

 (Foto: Mosiés Valenzuela)

Para el jefe de Redacción de Diario LA PRENSA, Nelson García, esta visita marcó un antes y después en la salud mental de los estudiantes.

“Nos sentimos honrados de estar culminando con éxito la segunda edición de Mente Sana, un proyecto que ha tocado muchas vidas y ha sembrado conciencia sobre la importancia de la salud emocional en la niñez y juventud hondureña”, expresó.

Cada historia, dibujo y sonrisa dejó un mensaje poderoso, todos merecen ser escuchados, valorados y comprendidos. Así, el proyecto Mente Sana continúa dejando huellas en los corazones de miles de niños, adolescentes y jóvenes a nivel nacional, que con cada fascículo aprenden que cuidar la mente también es un acto de amor y velentía.

