Miguel Lenihan: “Los políticos deben tener una campaña de altura y cumplir”

El desempleo y la inseguridad siguen flagelando al pueblo, dice el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan. A las puertas de un proceso electoral primario e interno, la autoridad eclesial pide al pueblo informarse para dar el voto por los mejores y no sentirse después desencantados por las promesas incumplidas. Con el anuncio del presidente electo de los EUA sobre deportaciones masivas, el obispo considera que deben recordar que los migrantes también apoyan la economía de ese país.

A las puertas de un proceso electoral primario e interno, ¿qué mensaje les envía a los políticos?

Que tengan una campaña de altura y que comuniquen sus planes de gobierno como debe ser. Deben decir qué cosas nuevas quieren hacer para transformar el país, y la gente quiere escuchar planes, sugerencias para transformar Honduras en un país con más justicia, solidaridad y seguridad.

Y a los electores, al pueblo, ¿qué les dice?

Es muy importante que el pueblo decida, pero para ello debe informarse y conocer quienes son los que se están postulando a los cargos. Debe estudiar a cada candidato y ver cuáles son las cualidades de este candidato, y ver qué persona sería buen presidente, buen gobernador, buen diputado, buen alcalde. Que la gente vea sus planes y que no sean promesas falsas, que no pueden cumplir. Los políticos prometen muchas cosas y la gente queda decepcionada y desencantada con los mismos políticos, que al final no cumplen nada.

El desempleo y la inseguridad siguen agobiando a los hondureños, ¿cómo analiza la situación?

Cada día vemos y escuchamos las estadísticas. El pueblo está informado de todo esto, y el desempleo y la inseguridad siguen agobiando a los hondureños, pero con el poder de Dios y con la gracia de Dios y la buena voluntad de los políticos todo es posible.

¿ Qué opina sobre el anuncio que tiene en vilo a los hondureños sobre esas masivas deportaciones anunciadas por Trump en Estados Unidos?

Esperemos que el nuevo presidente tenga gente alrededor de él para que lo informe de la situación de los migrantes. Sabemos que hay muchos en Estados Unidos, y ellos también apoyan la economía de ese país, entonces, para mí, sería un error sacar a los migrantes de ese país, pues ellos están trabajando y haciendo muchas veces labores que los mismos americanos no quieren hacer. Por otro lado, también hay muchos migrantes que, según él y las noticias, son criminales y delincuentes, pues debe investigar primero para luego ver cuál es el plan con estas personas.

¿Cuál es el mensaje en esta Navidad para los sampedranos y hondureños en general?

Deseamos a todos feliz Navidad, es un tiempo de mucha alegría donde abunda la comida, los tamales, dulce y refrescos. Esperamos que todos puedan pasar una Navidad con abundancia, es un tiempo mágico. Sabemos que muchas personas vamos a gozar, pero hay que recordar que hay otras que no tienen recursos, y es tiempo de compartir y dar de todo para que sientan esa alegría también.