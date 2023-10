“En las parroquias no deben haber preferencias”: arzobispo Lenihan

Un llamado a ser humildes, a no olvidarse de los pobres y necesitados porque son los preferidos de Dios, hizo el arzobispo Miguel Lenihan a su presbiterio en la misa donde impuso las manos a tres nuevos sacerdotes.

“Que el confesionario sea un oasis de paz, un momento con el Señor y que no sea un lugar de tortura sino un encuentro de misericordia con el Señor”, dijo.

El arzobispo recordó que la iglesia y el confesionario deben ser islas de misericordia. Los llamó a no olvidarse de los pobres y necesitados que son los preferidos de Dios. “Ustedes no están solos en esta tarea, muchos laicos están comprometidos para ayudarles igual que hermanas religiosas. El sacerdote siempre sabe trabajar en equipo, no individual”, dijo.

Lenihan enfatizó a los ordenados que la gente necesita a alguien para ser escuchado y ese es el papel del sacerdote. “No es fácil sentarse y escuchar horas y horas pues se necesita paciencia y fe”. El obispo recalcó a los sacerdotes que el trato debe ser igual para todas las personas porque en una parroquia no hay preferencias.