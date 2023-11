Apenas nueve radiólogos atienden al sistema público en la ciudad

La radiografía no solo abarca rayos x, sino que los estudios de tomografía, ultrasonido, densitrometría, mamografía, angiografía, medicina nuclear, resonancia magnética y fluoroscopia, por lo que la carencia de varios de estos servicios afecta a pacientes que acuden al hospital noroccidental Mario Catarino Rivas y los asegurados del Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ).

- En el hospital Leonardo Martínez Valenzuela no hay radiólogo, pero sí equipo de radiografía, rayos x, mamografía, fluoroscopia y ultrasonido. Ahí es el personal técnico que atiende la carencia de especialista.

Josué Perdomo, médico especialista en medicina interna, radiología e imagen y subespecialista en radiología toráxica, integrante del comité de investigación científica de la Asociación Hondureña de Radiología e Imagen, detalló que en el hospital regional del Seguro Social, hay dos tomógrafos, de los cuales solo hay uno en buen estado y trabajando a “medio vapor”, en ese sentido hay muchos estudios que no se realizan por la alta carga de trabajo.

El galeno afirmó que alrededor de ocho radiólogos trabajan por hora en el IHSS de la ciudad, es decir no están a tiempo completo. Asimismo, el resonador magnético no está funcionando y solo hay un ultrasonido, no hay angiógrafo ni equipo de medicina nuclear, aunque el equipo de mamografía y rayos X sí está en óptimas condiciones. Los pacientes oncológicos que necesitan estudios de medicina nuclear deben viajar a El Salvador.

Entre el 60% y 70% de los estudios de radiografía es por pacientes de trauma, por lo que la Asociación de Radiología e Imagen ha planteado la necesidad urgente que el IHSS en San Pedro Sula tenga un centro hospitalario de trauma. Asimismo, las patologías músculo esqueléticas, como la tendinitis del manguito rotador y del hombro, derivadas de las labores de obreros, mucho de ellos de maquila, son muy frecuentes, y demandan mucho estos servicios.