Mujeres inspiran a través de su historia, lucha y buenas acciones

“Me ha motivado el llamado de Dios a través de la necesidad de los más pobres. La situación de abandono que tienen estos niños porque la mayoría son huérfanos. No me canso de servir, la oración es mi respaldo, me mantiene la eucaristía y la convivencia humanitaria”, refirió. Su anhelo es poder estar al frente al hogar por el resto de sus días y morir ayudando a los más desprotegidos.

Desde que era una niña, Linda Coello, fundadora de Cepudo, supo lo que quería hacer en la vida, y es servir a los desamparados, herencia que le dio su madre, pues su progenitora tenía el don de la caridad.

Al crecer, para lograr su objetivo se involucró en la política, pues creyó que así sería más fácil el camino. Fue estando en la municipalidad sampedrana que a Coello se le ocurrió el nombre de Cepudo para su organización.

“Creo que Dios me iluminó para el nombre, porque quién no se acuerda de Cepudo, es un nombre bien fácil de hacer. Y es lo que hacemos, capacitamos, educamos, producimos, unificamos, que es la que más me gusta: desarrollamos, y sin organización no podríamos hacer todo lo que hacemos”, expresó.

Hasta la fecha, Cepudo está en 219 de los 298 municipios de Honduras, beneficiado a miles de personas.