Inclusión y liderazgo, el ADN de la UPNFM en su 70aniversario

San Pedro Sula, Honduras

Néstor Mauricio Chávez Martínez recorre los pasillos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en San Pedro Sula, junto a su madre Maribel Martínez con un objetivo claro: convertirse en profesional.

Su camino no ha sido fácil. Desde su nacimiento enfrenta una parálisis cerebral, condición que lo obliga a desplazarse con dos bastones como soporte. Aun así, su determinación por estudiar lo mantiene firme en la búsqueda de su meta.

Su madre lo acompaña a diario y lo ayuda a trasladarse a sus clases, con el propósito de que continúe avanzando en su formación académica y cumpla su mayor sueño: graduarse como licenciado en Artes.

Actualmente cursa el cuarto año de su carrera en esta universidad, institución que este año celebra su 70 aniversario. Para Néstor, estudiar en la UPNFM representa una oportunidad invaluable.

“La universidad tiene un legado muy importante y, en lo personal, a mí me ha recibido con las manos abiertas para que me profesionalice”, expresó.

A lo largo de su paso por esta casa de estudios, el joven destaca que la empatía y el apoyo de compañeros, catedráticos y autoridades han sido claves en su proceso de adaptación.

“La universidad se ha encargado muy bien de respaldarme con su inclusión. Los licenciados y las autoridades han hecho ese favor por mí”, comentó.

Como él, también está la historia de Christopher Villatoro, un joven que recibe sus clases en silla de ruedas y sueña con convertirse en docente de Inglés.

Con entusiasmo contó que se siente orgulloso de pertenecer a la manada de los “lobos”, como se identifica a la comunidad universitaria, ya que ha sido el lugar donde ha aprendido a superarse.

“Estoy mejorando mi idioma y mis conocimientos para poder aplicarlos con mis alumnos en el aula de clases”, puntualizó.