Inclusión y liderazgo, el ADN de la UPNFM en su 70aniversario

Néstor Mauricio Chávez Martínez recorre los pasillos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en San Pedro Sula, junto a su madre Maribel Martínez con un objetivo claro: convertirse en profesional.
Su camino no ha sido fácil. Desde su nacimiento enfrenta una parálisis cerebral, condición que lo obliga a desplazarse con dos bastones como soporte. Aun así, su determinación por estudiar lo mantiene firme en la búsqueda de su meta.
Su madre lo acompaña a diario y lo ayuda a trasladarse a sus clases, con el propósito de que continúe avanzando en su formación académica y cumpla su mayor sueño: graduarse como licenciado en Artes.
Actualmente cursa el cuarto año de su carrera en esta universidad, institución que este año celebra su 70 aniversario. Para Néstor, estudiar en la UPNFM representa una oportunidad invaluable.
“La universidad tiene un legado muy importante y, en lo personal, a mí me ha recibido con las manos abiertas para que me profesionalice”, expresó.
A lo largo de su paso por esta casa de estudios, el joven destaca que la empatía y el apoyo de compañeros, catedráticos y autoridades han sido claves en su proceso de adaptación.
“La universidad se ha encargado muy bien de respaldarme con su inclusión. Los licenciados y las autoridades han hecho ese favor por mí”, comentó.
Como él, también está la historia de Christopher Villatoro, un joven que recibe sus clases en silla de ruedas y sueña con convertirse en docente de Inglés.
Con entusiasmo contó que se siente orgulloso de pertenecer a la manada de los “lobos”, como se identifica a la comunidad universitaria, ya que ha sido el lugar donde ha aprendido a superarse.
“Estoy mejorando mi idioma y mis conocimientos para poder aplicarlos con mis alumnos en el aula de clases”, puntualizó.
Liderazgo de la UPNFM
Jaime García, rector del campus de San Pedro Sula, expresó que la comunidad universitaria vive con entusiasmo este aniversario, al considerar que siete décadas representan una etapa significativa en la consolidación académica de la institución.
El rector destacó que, como parte de la conmemoración, se ha preparado un amplio programa de actividades académicas, culturales y deportivas que se desarrollarán durante todo el año.
Entre las iniciativas simbólicas mencionó la colocación de una cápsula del tiempo, que será abierta dentro de 30 años, cuando la universidad alcance su centenario, con el propósito de que las futuras generaciones conozcan cómo era la institución en su 70 aniversario.
También informó que dentro de la agenda se contempla la entrega de doctorados “honoris causa” a personalidades destacadas del ámbito académico nacional e internacional.
Además, señaló que recientemente la universidad recibió la acreditación del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior (Hcéres) de Francia, en reconocimiento a su calidad académica y administrativa.
Remembranzas de la UPNFM
El catedrático Manuel Suazo, quien suma 32 años impartiendo clases en la institución, indicó que este 70 aniversario representa un momento histórico para toda la comunidad universitaria, especialmente para quienes han acompañado su proceso de crecimiento.
Según explicó, durante estas décadas no solo se ha observado una expansión en infraestructura, sino también una evolución significativa en la calidad de la enseñanza y en los procesos académicos que fortalecen la formación docente.
Entre sus anécdotas recordó que uno de los momentos que más lo han marcado como educador es cuando antiguos estudiantes regresan para agradecerle por su formación.
“La profesión docente es una excelente profesión; nosotros formamos el futuro de Honduras y ayudamos a transformar la forma de pensar de nuestros estudiantes”, finalizó.