Estudiantes del Técnico Alemán ahora harán sus prácticas en Alemania tras firmar convenio

San Pedro Sula, Honduras

El anuncio fue confirmado por el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Eduardo Rodríguez Bonilla, quien destacó que este convenio representa un paso histórico en materia de cooperación internacional y fortalecimiento académico.

El Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) de San Pedro Sula consolidó su prestigio en la educación pública tras firmar un acuerdo bilateral con la Embajada de Alemania en Honduras, que permitirá a estudiantes de duodécimo grado realizar sus prácticas profesionales en Alemania.

El funcionario subrayó que el proceso inició en 2022 y comienza a rendir sus primeros frutos en 2026.

Rodríguez Bonilla explicó que la institución se convertió en la escuela Pasch que significa “Schulen: Partner der Zukunft” (Escuelas Socios del Futuro) 2,000, una categoría que le permite al CTHA promover intercambios estudiantiles.

“El Centro Pasch es una colaboración para un intercambio de los alumnos de 12º grado para poder ir a estudiar su último año y hacer su práctica profesional en la República Federal de Alemania”, detalló.

El convenio fue suscrito entre el Centro Técnico Hondureño Alemán, la Dirección Departamental de Educación de Cortés y la Embajada de Alemania en Honduras, consolidando una alianza estratégica que proyecta la educación técnica hondureña a nivel internacional.

El director departamental informó que nueve estudiantes serán los primeros beneficiados con este programa de intercambio, quienes tendrán la oportunidad de desarrollar su práctica profesional en territorio alemán.

“Son nueve alumnos los que van a tener la oportunidad de ese primer intercambio que trae consigo el desarrollo y prestigio de nuestra educación, no solo a nivel del departamento de Cortés, sino de toda Honduras”, afirmó.

Asimismo, destacó que este acuerdo no solo beneficia a los estudiantes, sino también al personal docente y a la institución en general, al elevar los estándares de formación y competitividad.

“Con este evento firmamos y sellamos un tratado de acuerdo bilateral que viene a desarrollar la educación y a darle un valor extra a nuestro personal educativo”, manifestó.

Por su parte, Nicolás Ochoa, director del centro, explicó que se trata del segundo grupo de estudiantes que realizan un intercambio en Alemania esto impulsado por la cónsul honoraria de Honduras en Alemania, Irene Jensen.

Ochoa detalló que los estudiantes deben mantener un promedio igual o superior a 91% durante los últimos tres años académicos, tener buena conducta e incorporarse al programa de idioma alemán.