“Cruz Roja brinda apoyo e información a los migrantes en su travesía”

Durante su primera visita a Honduras, la jefa de la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja habló con Diario LA PRENSA acerca de la asistencia humanitaria que han prestado a miles de familias en medio del conflicto armado en Ucrania, el terremoto en Turquía y la creciente migración en las Américas.

¿Esta es la primera vez que visita Honduras?

Sí, esta es la primera vez. Por el momento no he salido mucho a la ciudad, pero he tenido la oportunidad de conocer y compartir con colegas de la Cruz Roja Hondureña y de otras partes del continente.

¿Cómo estuvo el primer día del encuentro regional que se lleva a cabo en San Pedro Sula?

Muy bien. Quiero destacar el alto compromiso que tienen estas diez sociedades nacionales que están reunidas en San Pedro Sula. Tenemos a las personas encargadas de los programas de restablecimiento del contacto entre familiares y búsqueda de personas separadas o desaparecidas. Este es un servicio sumamente importante, que, aunque se ofrece a nivel mundial, muchas veces pasa desapercibido.

¿Qué papel desempeña la agencia en situaciones de conflicto o desastres?

El rol de la agencia es proveer la coordinación entre todos los componentes del movimiento; las sociedades nacionales y las delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en todo el mundo. Es un efecto que se logra gracias la red global que tenemos. En situaciones de desastres trascendemos fronteras y en conflictos armados tenemos un rol muy importante por ser una entidad que mantiene la neutralidad y que permite la transferencia de información de ambos extremos para dar con el paradero o suerte de aquellos involucrados en un conflicto armado.

Recientemente un desastre natural conmocionó al mundo, ¿qué labor realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja en Siria y Turquía tras el terremoto? ¿A cuántas familias lograron reunificar?

El trabajo que desempeñamos como agencia y comité internacional en este escenario fue más que un apoyo técnico. La respuesta primaria a estos desastres la tienen las sociedades nacionales, en este caso, la Media Luna turca y el movimiento en Siria fueron los primeros agentes de respuesta en el terreno, mientras que la agencia proporcionó asistencia técnica para hacer el trabajo efectivo. Un ejemplo fue la solicitud que hizo la Cruz Roja alemana. Muchas personas originarias de los países afectados residen en Alemania y necesitaban conocer el paradero de sus seres queridos, así que proporcionamos la coordinación entre las sociedades nacionales para hacer efectivo el servicio de búsqueda. No te puedo proporcionar un dato específico de a cuántas familias ayudamos porque la operación sigue abierta, pero durante 2022, cada día facilitamos la reunificación de 23 personas con sus familias a nivel mundial.

¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de brindar asistencia humanitaria en medio del conflicto armado en Ucrania?

El reto más grande es el número de personas afectadas y separadas por este conflicto. Uno de los retos es poder dar información sobre el paradero de estas personas a sus familias, que no saben si han sido afectadas en el campo de batalla o si se desplazaron huyendo del conflicto. Esto ha afectado a miles de familias a nivel mundial, hemos tenido solicitudes de búsqueda desde países como Colombia. Para dimensionar el impacto, te puedo contar que gracias a la Cruz Roja de Hungría y Argentina, logramos reunificar a un hombre de la tercera edad con su familia en Argentina.

¿Cuándo comenzaron a prestar el restablecimiento de contacto a los migrantes?

Podría decir que este servicio data desde la fundación de la Agencia Central de Búsqueda hace más de 160 años. Esto fue el primer gesto que se llevó a cabo para dar fe del destino de los soldados heridos en combate, sin embargo, en la década de los 60 se transforma un poco la apertura y se empezó a prestar este servicio a no combatientes que por diferentes razones fueron separados de sus familias.

¿Qué servicios están brindando a los migrantes en tránsito por la región?

Debo decir que estoy impresionada por el nivel de respuesta que he visto en estas diez sociedades nacionales de la Cruz Roja. Proveemos información a los migrantes sobre lugares a los que pueden ir en caso de necesitar asistencia, les brindamos mensajes de autocuidado, prevención de la separación familiar y llamadas telefónicas para que puedan contactar a sus familias. Otro elemento importante es que protegemos la información de las personas en los procesos de restablecimiento del contacto entre familiares. Este servicio justamente recopila la mayor cantidad de información posible para identificar a las personas, por lo que el respeto a la privacidad de esta información es primordial para la agencia.

¿A qué acuerdos esperan llegar al finalizar este encuentro?

Lo que pretendemos es fortalecer la red y los servicios que ofrecemos, porque la debilidad en la prestación de servicios de alguna sociedad nacional afecta a la estructura global. También buscamos el compromiso por parte de los presidentes de sociedades para mantener fondos y personal disponibles, así como mantener la coordinación y actualización.

Durante su tiempo en la agencia, ¿ha habido algún caso de reunificación que haya marcado su vida?

A pesar de todo el tiempo que tengo en la agencia, no me acostumbro a las emociones que conlleva hacer estas operaciones. La que más recuerdo data de mi primera misión a Colombia, cuando pude participar en la reunificación de una persona que había sido separada por el conflicto armado. Cuando finalmente llegamos a la aldea de donde era originario, la emoción de verlo llegar causó euforia y hasta a mí me abrazaban por lo que había sucedido. Otro ejemplo reciente fue cuando viajé al Congo para verificar la reunificación de un niño que había sido separado de su padre cuando tenía cuatro años. Al momento de la reunificación ya tenía 14 años, y aún cuando habían pasado 10 años de su separación, fue emotivo ver cómo el padre abrazaba a su hijo y le decía que nunca había dejado de buscarlo. Estas son algunas vivencias alegres del trabajo, sin embargo, también nos toca dar noticias difíciles, como cuando debemos informarle a alguien que hemos encontrados los restos de su familiar. A pesar de que es una noticia dolorosa, esto de una u otra forma brinda alivio a las familias porque les permite cerrar ese ciclo de duelo, que muchas veces pasa de generación en generación, sin saber cuál fue el destino de un ser querido.