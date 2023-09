ENEE restablecerá hoy energía en Armenta tras denuncias

Subrayó que este día (martes) se restablecerá el servicio en ese sector sampedrano.

Los pobladores del sector de Armenta, en San Pedro Sula, denunciaron ayer, a través de LA PRENSA, que desde el viernes pasado tras una fuerte tormenta no tienen electricidad.

A eso de las cinco de la tarde la zona quedó sin energía, ya que un rayo impactó sobre un poste. Todo el tendido eléctrico aún se encuentra sobre la calle.

Luis Cruz, presidente del patronato, manifestó que "es un peligro lo sucedido, puesto que por la zona transitan niños. Además, no hay circulación de vehículos". “Hoy es lunes y todavía no hay una respuesta. Uno hace la denuncia, le dan el número de reporte a la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica (...) Es preocupante porque todo el sector no tiene energía. Algunos tienen, pero la línea está sobrecargada", añadió.