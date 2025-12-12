Cruz Roja realizará bingo solidario para fortalecer atención en San Pedro Sula

El equipo de socorristas y voluntarios de la Cruz Roja Hondureña realizará un bingo solidario con el propósito de recaudar fondos para fortalecer su capacidad de respuesta en San Pedro Sula.
La actividad se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en la Plaza de las Banderas, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y contará con venta de comida, snacks y una amplia variedad de premios.
Iván Hernández, director departamental de socorristas en Cortés, explicó que el objetivo del evento es obtener recursos para reparar las ambulancias y mejorar la atención prehospitalaria, áreas que requieren inversión continua para garantizar un servicio oportuno.
Compartió que la idea de organizar el bingo surgió al buscar estrategias más efectivas para reunir recursos, ya que las ambulancias han sufrido incidentes y no cuentan con apoyo estatal.
Detalló que los cartones tendrán un costo de L200 y los premios incluyen estadías en hoteles, herramientas, electrodomésticos, televisores, canastas de víveres y cupones de supermercado, entre otros incentivos para motivar la participación.
Hernández señaló que actualmente, los socorristas enfrentan limitaciones de espacio, suministros y equipo especializado, lo que afecta la capacidad de la atención que ofrecen.
Subrayó que en temporadas de alta incidencia, como diciembre, suele haber aumento de accidentes automovilísticos y emergencias asociadas al uso de la pólvora, por lo que hizo un llamado a los hondureños para que no conduzcan bajo los efectos del alcohol, mantener la paciencia en carretera y supervisar a los niños.
Además, invitó a los sampedranos a acompañarlos en el bingo solidario, para que puedan pasar un momento agradable con amigos o familia y apoyar a esta noble institución que ha contribuido a salvar miles de vidas.