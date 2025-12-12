Cruz Roja realizará bingo solidario para fortalecer atención en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El equipo de socorristas y voluntarios de la Cruz Roja Hondureña realizará un bingo solidario con el propósito de recaudar fondos para fortalecer su capacidad de respuesta en San Pedro Sula.

La actividad se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en la Plaza de las Banderas, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y contará con venta de comida, snacks y una amplia variedad de premios.

Iván Hernández, director departamental de socorristas en Cortés, explicó que el objetivo del evento es obtener recursos para reparar las ambulancias y mejorar la atención prehospitalaria, áreas que requieren inversión continua para garantizar un servicio oportuno.

Compartió que la idea de organizar el bingo surgió al buscar estrategias más efectivas para reunir recursos, ya que las ambulancias han sufrido incidentes y no cuentan con apoyo estatal.