Crearán tasa por servicios comunales de salud en San Pedro Sula

La nueva tasa también aparece en los servicios públicos no domiciliarios que pagan todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades de carácter industrial, comercial o de servicios del sector privado y públicos, de igual forma las instituciones no gubernamentales sin fines de lucro.

Los servicios públicos no domiciliarios que se pagan son: limpieza vial y barrido de calles (ciudad limpia), recolección, acarreo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, bomberos, ambiental y ahora los servicios comunales de salud. Los montos van de acuerdo con los ingresos declarados desde L50 hasta L1,275 mensuales en el caso de los domiciliarios . Los no domiciliares desde L13 hasta L104 y el cobro va de acuerdo al valor catastral de las propiedades.

El alcalde Roberto Contreras confirmó que se comenzó la discusión y se aprobará a finales de noviembre. “Los servicios comunales de salud son nuevos para mantener la red hospitalaria y comprar medicamentos. Salud se lleva el 10% del presupuesto municipal 330 millones y sino nos auxiliamos en esa tasa entonces quedaríamos como la red de hospitales públicos que no tienen medicina y están cayéndose a pedazos”, dijo.

El alcalde indicó que no se dará una duplicidad de pagos con las empresas que ya pagan Seguro Social, pues son apenas mil lempiras mensuales y no les afectará. “De lo contrario la municipalidad no puede sola, el Gobierno central no ayuda en nada y son 300,000 atenciones anuales con medicamentos incluidos por L20 en consultas generales”, dijo.