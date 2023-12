Apagones ya tienen “hartos” a vecinos de Barandillas

Doris García, habitante de la colonia Ruiz, que depende del circuito 243, dijo que llevan más de tres días siendo afectados con cortes de energía, que inician a las 8:00 pm y finalizan como a la medianoche.

“Hoy (ayer), por ejemplo, se fue la energía a las 6:30 am, ya se nos quemaron algunos aparatos eléctricos y en la zona viven muchas personas de la tercera edad. Es primera vez que nos ocurre esto y hacemos un llamado a las autoridades encargadas porque lamentablemente, aunque pasamos horas sin energía, el recibo no nos baja”, expresó García.

Otro vecino afectado se quejó por la misma problemática y señalando que no hay alta demanda (por el clima fresco que ha imperado esta semana).

Frances Vallecillo, de la colonia Ruiz, también mostró su malestar por los constantes cortes de energía sin aviso.

“El martes y miércoles se ha ido la energía por más de cuatro horas en la noche y el jueves por la mañana temprano, no son cortes programados, nos preocupa porque aparte de que los alimentos se pueden dañar, están los electrodomésticos. Es lamentable y estamos molestos también”, destacó Vallecillo.

Por su parte, Dilia Perdomo, de la colonia Las Vegas, cerca de la colonia Ideal, compartió que ayer jueves desde las 6:30 am hasta pasadas las 10:00 am estuvieron sin energía, han consultado a la Enee sobre qué es lo que está pasando; pero no les dan respuesta, aseguró.

Es importante mencionar que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) está realizando unos cortes programados por mantenimientos y la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), que lleva la parte de distribución que antes llevaba la EEH, realiza otros trabajos de mantenimiento, algunos son notificados a última hora, otros ni siquiera son comunicados a la población.

Consultamos a la Enee sobre el problema de energía en el circuito 243 y el departamento de Comunicaciones informó que hubo una falla en un transformador de la subestación Retorno, ubicado en el sureste, que afectó el circuito 242 y 243; “pero hoy en la mañana (ayer) la falla fue solventada”.