“Soñamos con una comunidad palestina fuerte en Honduras”: Rabie

“Soñamos con una comunidad Palestina fuerte en Honduras y en el mundo”, asegura Rabie.

Mientras que Know Thy Heritage busca empoderar a la juventud líder de la diáspora palestina, fortaleciendo el conocimiento de su identidad, cultura y tradiciones palestinas. Por ello, Know Thy Heritage HondurasAssociation busca replicar el trabajo de KTH para construir una comunidad palestina fuerte y próspera en Honduras.

Rateb Rabie lleva ya diez años visitando el país buscando conectar la diáspora palestina en Honduras con sus raíces.

Es categórico al decir que la única manera que los israelitas y palestinos tengan paz es trabajar en conjunto. “

Es la segunda vez en seis semanas que vengo a Honduras y he encontrado que los hondureños de la diáspora palestina no son completamente hondureños por su herencia palestina, pero a la vez no están en contacto con ella. Entre los hallazgos que he encontrado en mis viajes a Latinoamérica es que llaman turcos a los palestinos, pero no lo somos, y también en esta región la mayoría de palestinos son cristianos”, manifiesta.