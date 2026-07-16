Artistas hondureños denuncian que siete proyectos culturales están en riesgo por falta de pago del Gobierno

San Pedro Sula, Honduras

A través de una carta dirigida al ministro de la Secretaría Ejecutiva de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Yasser Handal , los artistas manifestaron su preocupación por la falta de respuestas oficiales sobre el estado del programa y advirtieron que el retraso ya compromete la ejecución de proyectos, cronogramas y acuerdos de cooperación con organizaciones internacionales.

La falta del pago de la cuota de membresía de Honduras al programa internacional Iberescena mantiene paralizados los desembolsos destinados a siete proyectos artísticos nacionales que fueron seleccionados para recibir financiamiento internacional, denunciaron los representantes de las iniciativas beneficiadas.

Según los artistas, la situación ya provocó la paralización de procesos de producción y logística, además de afectar compromisos adquiridos con compañías y creadores de otros países. Advirtieron que la demora también incrementa los costos de operación, especialmente por la compra tardía de boletos aéreos y la organización de actividades internacionales.

Sin embargo, aseguraron que los recursos permanecen congelados debido a que el Estado hondureño aún no ha realizado el pago de la cuota nacional de membresía al programa, requisito indispensable para que los fondos sean liberados a los beneficiarios.

Los representantes explicaron que Honduras participa por primera vez en Iberescena, un programa iberoamericano de cooperación para las artes escénicas que financia festivales, coproducciones, residencias artísticas y espacios de programación. En esta primera participación, siete proyectos hondureños lograron obtener subvenciones tras superar un proceso internacional de evaluación.

Uno de los casos más afectados es el del Festival Internacional de Artes Escénicas Instinto, organizado por el colectivo Danza 504. El proyecto fue seleccionado para recibir una subvención de 4,261.20 euros, destinada a financiar la participación de delegaciones de México y Costa Rica en la edición prevista para agosto de 2026.

De acuerdo con la organización, el desembolso debía concretarse desde finales de marzo, conforme a los acuerdos alcanzados por el Comité Intergubernamental de Iberescena. No obstante, a menos de tres meses del inicio del festival, los recursos continúan sin ser transferidos debido a la falta del aporte estatal.

Los gestores culturales detallaron que desde enero han realizado múltiples consultas ante la SECAPPH para conocer el avance del proceso. En la primera comunicación, la institución explicó que el pago dependía de la firma de un convenio internacional con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y de la aprobación presupuestaria. Sin embargo, posteriores solicitudes de información no han tenido respuesta o únicamente señalaron que no existía una fecha definida para efectuar el pago.

Los denunciantes afirmaron además que la Unidad Técnica de Iberescena, organismo encargado de administrar el programa internacional, tampoco ha recibido respuestas claras por parte de las autoridades hondureñas, situación que prolonga la incertidumbre tanto para los artistas beneficiarios nacionales como para la propia organización internacional.

En la carta enviada al ministro Handal, los representantes solicitaron una reunión urgente con las autoridades competentes para conocer el estado de las gestiones, la fecha en que se hará efectivo el pago de la cuota nacional y las acciones que se implementarán para garantizar la continuidad de los proyectos aprobados.

Los artistas advirtieron que, de mantenerse el retraso, Honduras no solo podría perder las subvenciones ya otorgadas, sino también afectar seriamente su imagen ante la comunidad cultural iberoamericana, al incumplir compromisos adquiridos en su primer año como país miembro de Iberescena.

Entre los firmantes del pronunciamiento figuran representantes del Colectivo Danza 504, Academia D'Circo Terapia Urbana en Salud, Teatro El Club de Zanates, Teatro Laboratorio de Honduras, Compañía Teatral Quimera y Proyecto Teatral Futuro, quienes hicieron un llamado a las autoridades para resolver la situación de forma inmediata y evitar que el país pierda una oportunidad histórica para fortalecer la proyección internacional de las artes escénicas hondureñas.