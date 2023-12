Alcaldía trabajará en 2024 con el presupuesto de este año

No hubo consenso y por primera vez en la historia la Corporación Municipal no aprobó un presupuesto y un plan de arbitrios, lo que obliga a la administración a replantearse y y reajustarse para poder cumplir con los compromisos.

El exalcalde y regidor Armando Calidonio dijo que su voto en contra fue razonado. “En la documentación soporte de la moción no se envió por parte de la administración municipal la información necesaria para la revisión y análisis, de manera que nos fuese posible calcular el porcentaje de inversión versus gasto corriente en el presupuesto 2024”. Además, según Calidonio, “en el plan de arbitrios 2024 se incorporan nuevos cobros no socializados con el pleno corporativo y con la sociedad, y se nos ha hecho entender que no hay nuevos incrementos, además de la tasa de salud, lo cual no es verdad”.

“La tasa de salud es un tema que no podemos arriesgarnos a incluirlo en el plan de arbitrios en vista de que la competencia de salud le pertenece a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud de Gobierno central, en ese sentido, las personas jurídicas y naturales que tienen sus debidos trabajos o emprendimientos ya tienen la obligación legal de pagar seguro social, lo cual con la nueva tasa sería doble pago”, dijo.

Por su parte, la regidora Nory Collins detalló que el pleno corporativo consensuó “que no se ha trabajado lo suficiente en la socialización ni en POA ni el presupuesto y hay un compromiso con el pueblo, y consideramos que no es apropiado aprobar el plan de arbitrios por los aumentos que conlleva”.

Igualmente, la regidora Carmen Elena Paz aseguró que no pueden aprobar un presupuesto donde no se incluyan proyectos para Cofradía. “No teníamos el sustento de información para aprobar esos documentos, por lo que voté en contra”, manifestó.

Mientras que el regidor José Antonio Rivera considera que cada corporativo expuso su posición. “Ya se aprobó y ratificó la sesión, donde se acordó dejar en vigencia lo de 2023, y en vista de ello no puede haber otra convocatoria para sesionar sobre estos temas. La Ley de Municipalidades ya establece plazos para estas aprobaciones”, indicó.