”Esperamos que la Fundación se prolongue; nuestra calificación es superior al 98%”

El gobierno anunció el mes pasado el fin de funciones de la Fundación Leonardo Martínez, organización que estuvo gestionando el centro médico desde 2016, y Secretaría de Salud (Sesal), realizará auditorías previo a la entrega del sanatorio, sin embargo autoridades locales esperan que la decisión pueda tomar un rumbo diferente, en base al índice mayor al 98% en las evaluaciones de los últimos dos años.

José Samara, coordinador de la junta de dirección estratégica de la Fundación Leonardo Martínez dio una entrevista a LA PRENSA sobre esta transición y los procesos.

¿Qué funciones tiene la Fundación, cuál es el objetivo de haberla creado para gestionar el Leonardo Martínez?

La Sesal tomó a bien aquel entonces permitir a diferentes Fundaciones que manejaran diferentes hospitales del Estado, debido a que todo estaba centralizado, y todo tenía que seguir los trámites normales de Sesal, lo cual generaba que las gestiones fueran engorrosas, a veces se tardaban dos, tres o cinco meses en poder obtener una autorización, y a veces se obtenía esa autorización pero no el presupuesto para poder ejecutar las obras que tenían los hospitales, entonces ellos escogieron descentralizar varios centros, es decir que las Fundaciones recibieron el dinero en efectivo de acuerdo a los convenios con cada uno, para administración directa. Esos fondos están enfocados a la atención de los pacientes y la gestión de la Fundación Leonardo Martínez ha hecho la atención rápida expedita y de calidad.

¿Qué puntajes han obtenido en esas auditorías desde que tomaron la gestión del Leonardo en 2016?

En todas las evaluaciones tuvimos calificaciones superiores al 90%, en los últimos dos años, fue de 98% y 99%; estas hablan de manejo de fondos, transparencia y gestión, incluye todas esas áreas para certificar la atención que estamos dando a los pacientes.

¿Cómo va el proceso de entrega del hospital al Gobierno?

Recibimos la notificación, una nota escueta, sobre la cancelación del convenio que existía con Sesal desde 2016, y en este no nos explican la justificación, simplemente nos informan que funcionamos hasta el 31 de diciembre 2023, pero luego tenemos dos meses (enero y febrero 2024), los cuales son para hacer auditorias en todo el hospital, verificar el orden y que todo está documentado, y todo lo hacemos a través de Bienes Nacionales.

¿En qué consistieron las auditorías de finales de octubre?

Esas auditorías son normales, ellos (personal de Secretaría de Salud) vienen tres o cuatro veces al año a hacer auditoría del todo el hospital, sobre todo financiera y de producción.

¿Qué se va abordar profundamente en enero y febrero con esas auditorías parte del proceso de transición?

Después que se notificó el fin del Convenio, el ministro José Matheu, mencionó públicamente que después de las auditorías de enero y febrero, se iba a tomar una decisión, sobre si la Fundación estaba o no trabajando bien. Si eso fuese cierto, significaría que si tenemos una buena nota, la decisión pueda ser revocada, pero eso lo determinará la Secretaría de Salud.

¿Esperan ustedes que Sesal pueda reconsiderar la continuación de la Fundación Leonardo Martínez?

Sabemos que hemos hecho un excelente trabajo a beneficio de la población, de hecho somos el único hospital 100% gratuito desde 2016. Nadie paga un centavo por ningún servicio, eliminamos la unidad de fondos recuperados del hospital, la que todavía existe en todos los hospitales del país, aparte de eso la Fundación no le cobra ningún lempira a la Sesal por ejercer la administración del hospital, todos los miembros de la Fundación no tienen salario, de hecho yo era empleado del hospital y en 2016 me jubilé para evitar cualquier mal entendido. Enfatizo, que con el apoyo de todo el personal del hospital hemos logrado brinda atención de primer nivel con calidez y empatía.

¿Cuál es el presupuesto asignado a este centro médico?

A veces oscila de acuerdo a proyectos que tengamos ese año, nosotros andamos aproximadamente entre 280 y 300 millones del lempiras anuales.

¿El temor de los detractores de las Fundaciones es el mal manejo de fondos, han demostrado ustedes que en este hospital se ha hecho diferente?

Efectivamente, hemos trabajado con transparencia, toda la información solicitada la entregamos, todos los proyectos son previamente presentados a la Unidad de Gestión Descentralizada de Sesal y ellos están enterados de todo lo que hemos trabajado, cuales son los proyectos y los hacemos de común acuerdo. Ahorita tenemos la readecuación de la maternidad del hospital, cambio de equipos deteriorados, readecuación de camillas de parto, y esperamos que a finales de este mes la cocina y el comedor esté remodelado para la atención del personal.