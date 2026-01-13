Vinculan al cantante Yeison Jiménez con supuesta amante tras su muerte

  1. Inicio
Tras la muerte del artista colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo, revelan que el artista tenía supuesta amante y ella reacciona

La muerte de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo, que también cobró la vida de cinco integrantes de su equipo de trabajo, continúa generando conmoción y nuevas revelaciones tanto sobre el hecho como sobre aspectos personales del entorno del cantante.
Mientras avanzan las investigaciones sobre el siniestro, en redes sociales y medios comenzaron a circular versiones relacionadas con la vida privada del artista, particularmente rumores de una supuesta infidelidad hacia su esposa, Sonia Restrepo.
Según estos trascendidos, Yeison Jiménez habría mantenido una relación sentimental con una mujer identificada como Camila Galvis, versión que tomó fuerza tras una serie de publicaciones hechas luego del fallecimiento del intérprete.
Tras conocerse la noticia de la muerte del cantante, Camila Galvis expresó públicamente su pesar en redes sociales. Entre sus publicaciones destacó una fotografía junto a Yeison Jiménez y capturas de mensajes privados en los que el artista se mostraba cercano y afectuoso.
Estas publicaciones no tardaron en viralizarse y desataron una ola de especulaciones sobre un posible vínculo romántico entre ambos, provocando reacciones encontradas y una intensa discusión digital.
Ante la magnitud del revuelo, Camila Galvis reapareció para aclarar su postura y negar de forma categórica cualquier relación sentimental con el cantante, desmintiendo ser “la tercera en discordia” entre Jiménez y su esposa.
“Yeison Jiménez fue para mí una persona especial, teníamos una amistad de hace mucho tiempo y es normal que me doliera y puse el último recuerdo que tenía con él, como muchos lo han hecho”, expresó en un mensaje difundido en sus plataformas.
En el mismo comunicado, Galvis cuestionó las interpretaciones surgidas tras sus publicaciones. “Ustedes mismos se encargaron de sacar conjeturas y películas de la nada”, añadió, rechazando las versiones que circularon en su contra.
Camila Galvis calificó los rumores como “fuera de contexto” y aseguró que su intención nunca fue generar polémica, sino despedirse de alguien que consideraba cercano, en medio del dolor por su fallecimiento.
