A través de sus redes sociales, la Fundación “Amor y Abrigo” que desde el 2012 vela por el cuidado y rescate de animales que son abandonados en la calle, hicieron un llamado a la caridad de los hondureños para poder seguir operando y salvando animalitos.

“Con mucho dolor tendré que cerrar Amor y Abrigo para más rescates. Todo se pone más difícil cada día. Cada día más gastos y menos apoyo. No podemos seguir así, no tenemos una entrada fija, a diario nos escriben más de 50 personas pidiendo apoyo para rescatar animales y otras personas nos dejan enfrente los perritos y gatitos. Pero sin apoyo económico no podemos”, escribieron desde la página.