Más de 200 médicos de salas covid quedarán desempleados

Debido al descenso de casos y hospitalizaciones , Salud ha decidido no contratar a este personal, que fue empleado al inicio de la pandemia bajo la modalidad de contrato, pagado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

SAN PEDRO SULA. Decenas de médicos , e nfermeras y personal de apoyo que han estado durante 20 meses en las salas covid atendiendo a los pacientes, que se contagiaron y llevaron el virus a sus casas, ahora están en riesgo de quedar desempleados porque no les han aplicado el decreto ejecutivo que establece la asignación de plazas.

El decreto abarca al personal médico, sanitario, asistencial y de apoyo a los servicios médicos que desempeña funciones en primera línea durante la emergencia nacional sanitaria decretada el 10 de febrero de 2020.

En San Pedro Sula son aproximadamente 150 empleados de los hospitales Mario Rivas y Leonardo Martínez que se estarían quedando sin trabajo.

Es por eso que hoy a las 6:00 pm en la Fuente Luminosa se realizará “La marcha por la salud”, en la que se exigirán no más despidos.

“Las enfermeras del Mario Rivas firmaron la semana pasada para que se les pagara los últimos tres meses y ellas no han visto ningún pago de fondos BID, y no solamente en el Rivas, sino que también en el Leonardo Martínez, en donde a ellos ya les dijeron que a finales de noviembre no serán contratados, aduciendo que la incidencia de enfermos por covid-19 ha disminuido y hay exceso de personal en las salas”, expresó William Miranda, médico asistencial y miembro del Comité de Vigilancia de la asignación de plazas en Cortés.

Dijo que al personal sanitario del Hospital del Tórax en Tegucigalpa ya les anunciaron que no serán contratados.

“No queremos que suceda esa fatalidad con nosotros acá en San Pedro Sula”, expresó Miranda.

Detalló que en el Mario Rivas hay 19 enfermeras profesionales, 12 auxiliares, cuatro ayudantes de hospital, ocho especialistas en medicina interna y cinco médicos generales pagados con fondos BID y que no tendrán un contrato permanente con la Secretaría de Salud.

“Nos han dicho que las plazas no se asignan porque no hay presupuesto, y el presupuesto que tiene la Secretaría de Finanzas es para el próximo año”.

Miranda comentó que el 95% del personal que labora en las salas covid de los hospitales sampedranos se ha contagiado de covid, llevaron el virus a sus casas, contagiaron a sus familiares y algunos de ellos hasta fallecieron, por lo que es justo que les sean dadas las plazas permanentes.

Sin plazas

En el Leonardo Martínez son 150 empleados, entre médicos generales, especialistas, enfermeras profesionales y auxiliares, microbiólogos y personal de apoyo, que también se quedarán sin trabajo.

Una fuente dijo que les han asignado roles de turno hasta el 15 de noviembre “y estamos en zozobra porque nadie dice nada”.

El entrevistado aseguró que a “nadie le han asignado una plaza permanente, a pesar del decreto emitido el año pasado”.