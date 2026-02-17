DJ Hulk atraviesa difícil momento de salud; amigos solicitan ayuda

San Pedro Sula

El locutor hondureño DJ Hulk se encuentra postrado en cama desde hace aproximadamente tres semanas, luego de sufrir un parálisis facial.

Amigos y allegados han iniciado una campaña solidaria para ayudar a cubrir los gastos médicos y de tratamiento que requiere en esta etapa de recuperación.

King Frank, cantante y amigo cercano del comunicador, explicó: “Fíjate que este hombre sufrió un derrame; le provocó una parálisis en un costado. Jorge no puede hablar, no puede hacerlo en absoluto, por lo que necesita un buen tratamiento.