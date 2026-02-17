DJ Hulk atraviesa difícil momento de salud; amigos solicitan ayuda

El locutor hondureño DJ Hulk se encuentra postrado en cama desde hace aproximadamente tres semanas, luego de sufrir un parálisis facial.
Amigos y allegados han iniciado una campaña solidaria para ayudar a cubrir los gastos médicos y de tratamiento que requiere en esta etapa de recuperación.
King Frank, cantante y amigo cercano del comunicador, explicó: “Fíjate que este hombre sufrió un derrame; le provocó una parálisis en un costado. Jorge no puede hablar, no puede hacerlo en absoluto, por lo que necesita un buen tratamiento.
Esto ocurrió hace aproximadamente tres semanas y media. Desde entonces ha estado muy mal. Yo lo hice público en un grupo, pero al principio creyeron que era una broma. Ahora que la noticia se ha difundido, ya vieron que era verdad y la situación es delicada”.
Según su entorno, el estado de salud del locutor es delicado y requiere atención médica constante, así como terapias especializadas.
Quienes deseen apoyar económicamente pueden realizar su aporte a la cuenta de BAC número 747965941, a nombre de José Guillermo Díaz Salinas, nombre real del comunicador.